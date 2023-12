Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

Məsələ barədə məlumatları MSK sədrinin müavini Rövzət Qasımov, MSK katibləri Arifə Muxtarova və Mikayıl Rəhimov təqdim ediblər.

