Braziliyalı vunderkid Morato İngiltərə klublarının hədəfindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Tottenhem" gənc futbolçu ilə maraqlanır. Bu barədə "Sun Sport" nəşri məlumat yayıb.

London təmsilçisi Morato üçün 20 milyon avro təklif edir.

