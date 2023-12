Bu xörəyi yeyənlər xərçəngə tutulmur

Çikaqo Universitetinin araşdırmasında qırmızı ət və süddə toplanmış trans-vaksenik turşusunun xərçəngin müalicəsinə müsbət təsir etdiyi müəyyən olunub.

Metbuat.az globalinfo.az-a istinadla xəbər verir ki, sözügedən məhsulların qida rasionuna daxil edilməsinin faydalı olduğu, digər infeksiyalara qarşı immuniteti möhkəmləndirdiyi bildirilir.

Belə ki, mal-qara və qoyun kimi heyvanların ətində, süd məhsullarında trans-vaksenik turşusu müəyyən edilib. Məlum olub ki, həmin turşu (TVA) CD8+ T hüceyrələrinin şişlərə sızmaq və xərçəng hüceyrələrini öldürmək qabiliyyətini gücləndirir. Araşdırmadan əldə edilən məlumat təcrübə siçanları üzərində sınaqdan keçirilib və müsbət nəticə verib.

Türkiyəli professor-həkim Ahmet Rasim Küçükusta da qırmızı ətdən hazırlanan xaşın zərərli olmadığını, xərçəng xəstəliyinin qarşısını aldığını bildirib.

