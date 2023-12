İsrail və HƏMAS hərəkatı Qəzza zolağında atəşkəsi bərpa etməyə hazır olduqlarını bildirirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məlumatı Reuters agentliyi Misir təhlükəsizlik orqanlarındakı mənbələrə istinadən yayıb.

Məlumata görə, danışıqların konkret detalları ilə bağlı tərəflər arasında fikir ayrılıqları var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.