Daxili İşlər Nazirliyi kibertalamaya və kiberdələduzluğa qarşı növbəti maarifləndirici videoçarx hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoçarxda sosial şəbəkələr vasitəsilə “investisiya” adı altında edilən yalançı təkliflərdən bəhs olunur.

Videonu təqdim edirik:

