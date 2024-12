TƏBİB-də yeni TƏYİNAT

Qazax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Qazax Rayon Mərkəzi Xəstəxanası məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanovun təqdimatı ilə Afiq Fərruxov Qazax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor təyin olunub.

O, 2021-2024- cü illərdə Şuşa Modul Tipli Xəstəxanasında və Xankəndi Şəhər Xəstəxanasında anestezioloq-reanmatoloq olaraq çalışıb.

A.Fərruxov 44 günlük Vətən müharibəsində yaralı əsgərlərimizə Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında xidmət göstərib.

