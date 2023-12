Bu il dekabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 19 % çox - 14 931 olub.

Bu barədə Metbuat.az-a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

Məlumata görə, hesabat dövründə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 29,2 % artaraq 443-ə, aktiv obyektlərin (təsərrüfat subyektlərinin) sayı isə 19 % artaraq 5 306-ya çatıb.

