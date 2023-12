Hazırda oynaqlar artıq 50-60 yaşda yox, 30-40 yaşdan sıradan çıxmağa başlayır.



Metbuat.az medicina.az-a istinadən Sibirdə məşhur oynaq bərpa edən məcun reseptini təqdim edir.

Bunun üçün sizə kətan toxumu 1 qaşıq, küncüt 1 qaşıq, qara küncüt 1 qaşıq, qara zirə 1 qaşıq, balqabaq tumu 1 qaşıq, qida jelatini 1 xörək qaşığı, üzüm – 2 qaşıq və bal lazımdır.

100 qram bala bu ərzaqları qatıb qarışdırır, 2 gün saxlayıb, sonra hər gün bir çay qaşığı səhər acqarına qəbul edirsiz.

