ABŞ-nin Azərbaycandakı səfiri Mark Libbi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı Səfirliyi "X" hesabında paylaşım edib.

O, münaqişə nəticəsində yaxınlarını itirən ailələrə və yaxınlara başsağlığı verib.

