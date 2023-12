Özünə gələn bloger Asyanın son halı - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, reanimasiyada müalicəsi davam etdirilən influenser Asya İsmayılova özünə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, palataya köçürülən bloger foto paylaşıb və bu sözləri qeyd edib:

“Yaxşıyam, şükür. Məni sevginizlə çox kövrətldiniz. Hər birinizi çox sevirəm. Bir neçə gündür ölkə gündəmini zəbt etdim. İstəməzdim, amma məcbur. Bəlkə də bu hadisə baş verməsəydi, mən bu qədər sevildiyimi bilməyəcəkdim. O qədər kövrəldim ki, yazılarınızı oxuyub, necə gözəl insanlar qazanmışam mən. Çoxunuzun üzünü görməmişəm, səsinizi eşitməmişəm, amma sizi inanılmaz çox sevirəm, yaxşı ki, varsınız. Allah hər birinizin ürəyinə görə versin”.

