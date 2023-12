Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin növbədənkənar XXVI Baş Məclisi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutan iclasa 400 nəfərə yaxın iştirakçı qatılıb.

