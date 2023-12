Xankəndi küçələrindən ən son görüntülər yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, bu gün Xankəndidə tarixi oyun keçiriləcək. Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində "Qarabağ" və MOİK qarşılaşacaq.

