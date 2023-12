Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti (AzQAC) gələn il fevralın 7-də keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) namizədi İlham Əliyevi dəstəkləyəcəyini bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzQAC-ın icraçı katibi Ceyhun Mirzəyev qurumun növbədənkənar XXVI Baş Məclisində hesabat tədbirində çıxışı zamanı məlumat verib.

