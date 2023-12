Azərbaycanlı biznesmenə silahlı hücum: Başından vuruldu

ABŞ-da azərbaycanlı biznesmen güllələnərək öldürülüb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Texas ştatında qeydə alınıb.

Azərbaycanlı biznesmen Kənan Əliyev öz avtomobilində silahlı hücuma məruz qalıb.



Biznesmen başından güllələnərək qətlə yetirilib.



Kənan Əliyevin nəşi Azərbaycana gətirilərək Bakıda dəfn edilib.



Qeyd edək ki, K.Əliyevin anası Kəmalə Əliyeva da bu ilin aprelində ABŞ-da faciəli şəkildə ölmüşdü.



Belə ki, ABŞ-a oğlunun yanına qonaq gedən Kəmalə Əliyeva Niaqara şəlaləsinə gedərkən yol qəzasında həlak olub.

