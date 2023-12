Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov Rəşad Məsim oğlu Məmmədovu özünə müşavir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da, onun müşavirlərinin sayı 4-ə çatıb.

R.Məmmədov bundan əvvəl "PAŞA Bank" ASC-də çalışıb, 2015-2017-ci illərdə Bankın Əməliyyat və nəzarət departamentinin direktoru, 2017-2018-ci illərdə Baş əməliyyat inzibatçısı, 2018-2023-ci illərdə Əməliyyat departamentinin direktoru işləyib.

