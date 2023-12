Lənkəranda veteran futbolçu Valeh Zöhrabov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cənub Regional Futbol Federasiyasının rəhbəri Sakin Məmmədzadə məlumat verib.

Bildirilib ki, 90-cı illərdə “Xəzər Lənkəran” futbol komandasında çıxış etmiş veteran futbolçu Valeh Zöhrabov ötən gün vaxtsız vəfat edib.

