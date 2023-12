Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) paytaxtı Vaşinqtonda Türkiyə və ABŞ Yüksək Səviyyəli Müdafiə Toplantısı keçirilib.

Metbuat.az bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi görüşün müsbət və konstruktiv atmosferdə keçdiyini bildirib.

