Hakan Fidan və Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qardaş ölkənin xarici işlər naziri Hakan Fidan rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefonla danışıb.

Məlumata görə, nazirlər Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları ilə bağlı müzakirələr aparıblar.

Hakan Fidan sülh sazişinin tezliklə imzalanmasının vacibliyini vurğulayıb.

