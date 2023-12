Məşhur müğənni tanınmaz halda: "Küçələrdə corab satıram" - VİDEO

"15 il efirlərdə olmuşam. İndi küçələrdə corab satıram”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baku TV-nin "Arzunun vaxtı” verilişində meyxanaçı Məşədi Babanın bibisi qızı, bir vaxtların məşhur siması Şahnaz Bulatova deyib.Efirlərdən uzaq düşməsinin səbəbinin övladlarının xəstəlikdən əziyyət çəkməsi olduğunu söyləyən müğənni evini də övladlarına görə satdığını qeyd edib.

"O evi zavodda qab yuya-yuya almışdım. 20 il Bayılda ata evimin həyətindəki hamamı düzəldib orada qaldım. Qardaşlarıma, onların həyat yoldaşlarına mane olmaq istəmədim”.

Ətraflı süjetdə:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.