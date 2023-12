2014-cü ildə Prezident İlham Əliyevi öz ad gününə dəvət edən Ümid Həbibovun illər sonra yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 11 yaşında Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə özünə ad günü keçirən Ü.Həbibov 9 il sonra təəssüratlarını Baku TV-yə bölüşüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

