İctimai fəal Araz Əliyev həbs edilib.

Mtebuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.

Məhkəmə A.Əliyev haqda 25 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs qərarı çıxarıb.

