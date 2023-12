Oktyabrın 7-dən indiyə qədər Qəzza zolağında 20 424 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzzadakı səhiyyə qurumu məlumat yayıb.

İsrailin zərbələri nəticəsində 54 036 nəfər yaralanıb.

