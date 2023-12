Peruda polis məmuru "Şaxta baba" geyimi ilə narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan təhlükəli dəstəyə qarşı əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Limanın şimalında keçirilən əməliyyat zamanı polis şübəhliləri saxlayıb. Məlumata görə, bayram əhval-ruhiyyəsindən istifadə edən polis "Şaxta baba" geyimində evin qapısını balyozla sındıraraq evə daxil olub. Bildirilir ki, polis diqqəti cəlb etməmək üçün "Şaxta baba" kimi geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.