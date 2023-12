Milli Məclis dünya azərbaycanlılarına müraciət edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə Milli Məclisin müraciətinin təsdiq edilməsi haqqında qərar layihəsi qanunverici orqanın dekabrın 30-da keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.



Deputatlar toplantı zamanı qərar layihəsinə münasibətlərini bildirəcəklər.

