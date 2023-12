Gələn il fəsillər Azərbaycana bu tarixlərdə daxil olacaq

2024-cü ildə fəsillərin ölkəmizə daxil olma vaxtları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, yaz fəsli Azərbaycana 20 mart saat 07:06-da daxil olacaq. Bu andan etibarən şimal yarımkürəsində yaz fəsli, cənub yarımkürəsində isə payız fəsli başlayacaq.

Yay fəsli isə 21 iyun saat 00:50-də başlayacaq. Həmin gün gündüzün uzunluğu 15s 03d 23san və gecə 08s 56d 37san olacaq. Bu andan etibarən şimal yarımkürəsində yay fəsli, cənub yarımkürəsində isə qış fəsli hökm sürəcək.

Payız fəsli Azərbaycana 22 sentyabr saat 16:43-də daxil olacaq. Bu andan etibarən şimal yarımkürəsində payız fəsli, cənub yarımkürəsində isə yaz fəsli başlayacaq.

Qış fəsli 21 dekabr saat 13:20-də başlayacaq. Bu zaman şimal yarımkürəsində ən qısa gündüz (9s 17d 22san) və ən uzun gecə (14s 42d 38san) müşahidə olunacaq.

