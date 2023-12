"Həkimə müraciət edib dəhşətə gəldi" - Şöhrətin klipi gerçək oldu

Müğənni Şöhrət Məmmədov yeni klipi haqqında tükürpədən nüansları bölüşüb.

Metbuat.az referans.az-a istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl yeni klip çəkmək qərarına gələn müğənni yaxın tanışı Səhra xanıma həmin klipdə iştirak etməyi təklif edib.

Müğənninin yaxını bu təklifi qəbul edib. Klipin ssenarisinə görə, Səhra xanım xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən qadını canlandırmalı idi.

Klip çəkilişləri başlandığı gündən Səhra xanım səhhətində qəfil pisləşmə hiss edib. Həkimə müraciət etdikdə isə dəhşətə gəlib. Həkim ona xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu deyib. Hadisələr eynilə ssenaridə əks olunduğu kimi cərəyan edib.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.