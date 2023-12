Rusiya estrada ulduzları Filipp Kirkorov, Dima Bilan və Lolita sosial şəbəkə hesabında “Mutabor”dakı çılpaq şənlikdə iştirakına görə açıq şəkildə üzr istəyiblər.

Qeyd edək ki, Rusiyada dekabrın 21-də yarıçılpaq ulduzlarla 18+ üslubunda qeyri-adi şənliyi baş tutub. Tədbir o qədər böyük səs-küy yaratdı ki, təşkilatçı Nastya İvleeva artıq hamıdan üzr istəyib. Reper Vacio isə demək olar ki, tamamilə lüt olduğuna görə 15 sutka həbs edilib.

