Zaurla Günay "Trendyol"dan bu qədər qazanır - MƏBLƏĞ

Azərbaycanda "Trendyol" reklamlarından ən çox gəlir əldə edən azərbaycanlı blogerlər açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "ARB" kanalında yayımlanan "Günə son" proqramına qonaq olan tanınmış bloger Ramal İsayev danışıb.

Bildirilib ki, ölkədə sözügedən reklamlardan ən çox pul qazanan bloger Arzu Məmmədovadır. O, bu reklamlardan aylıq 65 min gəlir əldə edir. Bloger Elmira Namazova, aparıcı Zaur Baxşəliyev və Günay Baxşəliyeva aylıq 50 min, İsa Şükürov isə 10 min qazanır. Produser Tarix Əliyev də bu reklamlardan yüksək gəlir əldə edənlər sırasındadır.

Ətraflı sujetdə:

Zaur Əliyev / Metbuat.az

