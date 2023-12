Əməkdar artist Aygün Bəylər ötən gün Heydər Əliyev sarayında solo konsertlə çıxış edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, onu dinləməyə gələnlər arasında aktrisa, Xalq artisti Həmidə Ömərova da olub. Aktrisa Aygün Bəylərin qızı Cananla birgə foto çəkdirib.

Uzun müddətdir ekranlarda görünməyən müğənninin qızının anası ilə oxşarlığı diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.