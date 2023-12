"Maaşımız ay sonuna çatmır, kirayədə qalan deputat var" - Siyavuş Novruzov

“Nə 12-ci, nə 13-cü əməkhaqqı var. Ancaq deputatın aylıq əməkhaqqısıdır. İldə 3 dəfə mükafat alırdıq, bunlar da ləğv olundu”.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri deputat Siyavuş Novruzov Müsavat TV-nin canlı efirində bildirib.

Deputatların əməkhaqlarından danışan millət vəkili əlavə edib ki, onlar hazırda təxminən 5 min manata yaxın maaş alırlar:

“Bu maaş da tək bizim deyil. Gündə nə qədər insan qəbul edirik. Biri dərman puluna, biri yemək puluna, biri təhsil haqqına gəlir. Elə olur ki, heç maaş ayın axırına çatmır. Milli Məclisin deputatlarından hamısı biznesmen, iş adamı deyil ki. Eləsi var kirayədə yaşayır, kirayə haqqını çatdıra bilmir. Deputatların əksəriyyəti kreditdədir”.

