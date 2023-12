Əməkdar artist Teymur Əmraha Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram teatrında vəzifə verilib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi artıq AzDramada çalışacaq.

O, teatrda aktyorların vokal müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcək.

