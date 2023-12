Kral ailəsində eşq qalmaqalı: Qaynı ilə münasibətdə olub - FOTO

İspaniyanın kral ailəsindəki sevgi qalmaqalı ilə bağlı yeni tvitlər gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniya kralı VI Felipenin 51 yaşlı həyat yoldaşı Kraliça Letiziyanın keçmiş qaynı Xayme del Burqo ilə gizli eşq yaşadığı xəbəri gündəm olub. 53 yaşlı Del Burqo Letizianın bacısı Telma Ortizlə evlənməzdən əvvəl Letizia ilə sevgi münasibəti yaşadığını "Letizia və mən" kitabında açıqlayıb. Kraliçanın keçmiş qaynı ilə münasibətlərinin 2004-cü ildə Kral Felipe ilə evləndikdən sonra da davam etdiyi bildirilib.

