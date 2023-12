Prezident İlham Əliyev “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qanuna əsasən, Azərbaycanda sığorta stajının müddəti 30 aydan 24 aya endirilib.

Bununla da Azərbaycanda 24 ay sığorta stajı olan şəxs öz iradəsindən kənar işsiz qaldıqda işsizliyə görə müavinət ala biləcək.

