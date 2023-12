Türkiyədə 18 ildir yayımlanan "2. sayfa" şou proqramı bağlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, proqramın aparıcısı Gülşen Yüksel Salt bu gün son verilişdə izləyicilərlə sağollaşıb. O, uzun müddətdir birgə aparıcılıq etdiyi həmkarı Müge Dağıstanlı Erdoğanı qucaqlayıb və kövrəlib.

Müge Dağıstanlı Erdoğan 2 yanvardan etibarən TV8 kanalında "Aramızda qalsın" adlı proqramla efir həyatına davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.