ATV televiziyasında yayımlanan "Xəbərin olsun" proqramında bürclər üçün 2024-cü ilin proqnozu açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sujetdə astroloq Arzu Məmmədlinin fikirlərinə yer verilib. O, növbəti ildə hansı bürclərin uğur əldə edəcəyindən bəhs edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.