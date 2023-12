Sumqayıt Tibb Mərkəzinin direktoru Səkinə Sadıxova vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) icraçı direktoru Vüqar Qurbanov əmr imzalayıb.

Hələlik Səkinə Sadıxovanın yerinə təyinat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.