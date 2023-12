Milli Məclis dünya azərbaycanlılarına MÜRACİƏT EDİB

Milli Məclis Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciəti Milli Məclisin deputatı Nurlan Həsənov oxuyub.

Müraciətdə qeyd edilir ki, Azərbaycan diasporu inkişaf edərək güclənir, soydaşlarımız arasında əlaqələr güclənir.

Bugünki güclü Azərbaycan xalqımızın ən böyük tarixi nailiyyətidir. Hər bir azərbaycanlı bilir ki, onun güclü dövləti var .

Azərbaycan dünya azərbaycanlıları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə böyük önəm verir. 44 günlük Vətən müharibəsində qələbəmiz hər bir azərbaycanlının qəlbini qürur hissi ilə doldurur.

