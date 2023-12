70 il əvvəl keçirilən Yeni il şənliyinin videogörüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntüləri AzTV yayımlayıb.

1953-cü ildə təşkil edilmiş Yeni il şənliyinin videosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.