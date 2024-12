Cənubi Koreyanın Muan Beynəlxalq Hava Limanında baş verən təyyarə qəzasında 120 nəfərin öldüyü təsdiqlənib.

Metbuat.az “Report”a istinadla xəbər verir ki, bu barədə “Yonhap” agentliyi yanğınsöndürmə xidmətlərinə istinadən məlumat verib.

"Jeju Air”ə məxus təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 120 nəfərə çatıb. Məlumatların təsdiqlənməsi davam edir", - məlumatda bildirilib.

