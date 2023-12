Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva rəsmi İnstaqram səhifəsində Yeni illə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun paylaşımında ailə üzvləri ilə fotolar yer alıb.

“Yeni iliniz mübarək! Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və bol sevgi arzu edirəm! Allah hamınızı qorusun!” - Leyla Əliyeva bayram təbriklərini çatdırıb.

