31 dekabrdan 1 yanvara keçən gecə qaz sayğaclarında sıfırlanma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azəriqaz” İB-nin məlumatında bildirilib.



Belə ki, smart kart tipli sayğaclar 31 dekabrdan 1 yanvara keçən gecə saat 00:00-dan etibarən avtomatik olaraq yenilənib.

Mexaniki sayğaclardan istifadə edən abonentlərdə isə yenilənmə 5-6 yanvardan etibarən reallaşacaq.

