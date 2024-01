Türkiyə kəşfiyyatı ölkə sərhədindən 200 km aralıda PKK-nın rəhbərlərindən birini zərərsizləşdirib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Berhudan Kelhor kod adlı İslam Cahanferi İraqın Süleymaniyyə şəhərinin Pencevin çölündə zərərsizləşdirilib.

Qeyd olunub ki, PKK/KCK-PYD/YPG üzvlərinin məsuliyyətini üzərinə götürən və yaralı təşkilat üzvlərini müalicə edən Cehanferin İraq və Suriyada fəaliyyət göstərdiyi bildirilib.

