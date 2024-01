Xəzərdə ardıcıl zəlzələlər güclü zəlzələnin xəbərçisidir? - AÇIQLAMA

Xəzər dənizində zəlzələ olub.

Bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yeraltı təkanların gücü 3,3 maqnitudada olub. Zəlzələ olcağı yerin 11 kilometr dəriniyində yerləşib.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin İnformasiya şöbəsinin müdiri Vüsalə Rafiqqızı bildirib ki, Azərbaycan seysmik baxımdan aktiv bölgədə yerləşir və belə kiçik təkanların olması normal haldır. Bu cür hiss edilməyəcək zəlzələlər tez-tez olur.

Bu arada qonşu Gürcüstanda da 4,3 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ Tbilisidən 260 kilometr aralıda qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Amblouri şəhəri yaxınlığındakı Biji kəndi ərazisində 13 kilometr dərinlikdə olub. Yeraltı təkanlar paytaxt Tbilisidə də hiss edilib. Bölgənin qubernatoru Papuna Marqvelidze bildirib ki, zəlzələ nəticəsində dağıntı qeydə alınmayıb.

Ətraflı süjetdə:

