“Direktor bizə hinduşkabaş deyir” - Müəllim

Dərslər pulla satılır, direktor isə onlayn məktəbi idarə edir.

Metbuat.az xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxtın Biləcəri qəsəbəsində yerləşən 301 nömrəli tam orta məktəbin müəllimləri belə bir iddia ilə çıxış ediblər.

Məktəbin müəllim kollektivi ilə direktor Sevda Sarıyeva arasında yaşanan problemlər illərdir ki, bitmir.

Müəllimlərin sözlərinə görə, onlar direktor tərəfindən təhqir hətta təhdid də edilir:

“Müəllimləri valideynlərin yanında təhqir edir. Bizə “dərs dilənçiləri”, “hinduşkabaş” deyir”.



Müəllimlərin iddialarına görə direktor tərəfindən məktəbin bir korpusuda bağlanıb. Səbəb kimi binanın qəzalı vəziyyətdə olduğu bildirilib. Amma həmin binada hazırda sakinlər yaşayırlar.

Müəllimlər üzləşdikləri problemlərlə bağlı müxtəlif dövlət qrumlarına müraciət ediblər. Səslənən iddiaları aydınlaşdırmaq üçün bizdə üz tutduq sözügedən məktəbə.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.