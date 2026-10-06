“Bakı Metropoliteni” QSC-nin sədri Vüsal Aslanov özünə yeni müşavir təyin edib.
Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, Elgün Rəsulov sədrin müşaviri vəzifəsinə təyin olunub.
Qeyd edək ki, E.Rəsulov bundan əvvəl 2022-2026-cı illərdə “Azərpoçt” MMC-nin İdarə Heyətinin üzvü və sədrinin müşaviri vəzifələrində çalışıb.
2022-ci ildə isə Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin direktorunun müşaviri olub. 2006-2022-ci illərdə isə bank sektorunda şöbə, departament müdiri və müşavir vəzifələrində fəaliyyət göstərib.