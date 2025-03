ABŞ Ukraynaya hərbi yardımı tamamilə dayandırmayıb - KİV

Ağ evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında yaşanan gərginlikdən sonra Vaşinqtonun Kiyevə tətbiq etdiyi hərbi qadağa ilə bağlı yeni detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadağa ABŞ-nin Ukraynaya göndərdiyi hərbi yardımın 65 faizini əhatə edir. Bundan əvvəl, “Fox News” telekanalı Ağ evin yüksək rütbəli rəsmisinə istinadən Trampın Kiyevin sülh danışıqlarına sadiq olduğunu müəyyən edənə qədər ABŞ-nin Ukraynaya bütün hərbi yardımı dayandırdığını açıqlamışdı. Ağ ev rəsmisi də “Washington Post” qəzetinə Tramp administrasiyasının belə bir qərar verdiyini təsdiqləyib.

Bəzi dairələr Trampın qərarına artıq əməl edildiyini ifadə edib. ABŞ Müdafiə Nazirliyi də Ukraynaya verilməsi nəzərdə tutulan hərbi yardımım Kiyevə hələlik göndərilməyəcəyini bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.