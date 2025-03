Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaqda maraqlıdır.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan parlamentdə çıxışında bildirib.

“Biz Azərbaycanla sülh danışıqlarının davam etdirilməsində və sülh müqaviləsinin bağlanmasında səmimi olaraq maraqlıyıq”, - o deyib.

