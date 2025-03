Türkiyəli məşhur müğənni Hadisə Bakıya gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İticket.az” saytında məlumat yerləşdirilib.

Hadisə konserti 9 may 2025-ci ildə Bakı Konqres mərkəzində keçiriləcək.

Konsert üçün biletin qiyməti minimum 40, maksimum 360 manatdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.