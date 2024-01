2024-cü ildə pulu və uğurları hədsiz olacaq 3 BÜRC

Şərq astrologiyasına görə, 2024-cü il Yaşıl Ağac Əjdahası ili olacaq və bu dövr bəzi bürclər üçün firavanlıq və xoşbəxtlik dövrünü gətirəcək...

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar deyirlər ki, üç bürcün uğuru lotereyada udmaq kimi olacaq. Rifah və zənginlik dövrü 2026-cı ilə qədər davam edəcək.

İlan

Çətinlik və sınaq dövrlərindən keçmisiniz. Deyəsən, bədbəxtliklər praktiki olaraq ayağa qalxmağa imkan vermədi. Astroloqlar təklif edir ki, son illərdə maliyyə çətinlikləri yaşamış və çoxlu pul xərcləməli ola bilərsiniz. Çox səy göstərdiniz, amma nəticələr gözlədiyiniz kimi olmadı. Siz dramatizasiyaya meyllisiniz, ona görə də tez-tez məyus olursunuz, depressiyaya düşürsünüz və hər şeydən əl çəkmək istəyirsiniz.

Nəfəs almaq vaxtıdır: şərq proqnozuna görə, növbəti üç il ərzində (2024-2026) sizi həyatda gözlənilməz dəyişikliklər gözləyir. Daha çox pulunuz, bol nemətiniz və zəngin həyatınız olacaq.

Dovşan

Önümüzdəki üç il ərzində Dovşan bürcü altında doğulan insanlar həyatını dəyişən hadisələrlə qarşılaşacaqlar. Bu, həyatın kulminasiya dövrü olacaq - amma müsbət mənada. Sizi zənginlik, xoşbəxtlik və firavanlıq illəri gözləyir.

Maddi qənaətləriniz inanılmaz sürətlə toplanacaq. Astroloqlar deyirlər ki, bir gün külli miqdarda pul ala biləcəksiniz. Həyat yaxşılaşacaq - nəhayət, sabah üçün narahat olmayacaqsınız. Təbiətcə dürüst və xoş xasiyyətlisiniz, baxmayaraq ki, bir qədər qeyri-ciddi həyat tərzinə meyllisiniz. Zəngin olsanız belə, xarakteriniz dəyişməyəcək. Siz asanlıqla yeni imkanları görə bilərsiniz və biznesiniz yaxşı inkişaf edəcək, hətta daha geniş miqyasda genişlənəcək.

Meymun

Sizi firavanlıq dövrü gözləyir. İstədiyiniz hər şey gerçəkləşəcək - hətta çox səy göstərməyinizə ehtiyac yoxdur. Əlbəttə ki, belə şanslar pis adamlar arasında paxıllıq yarada bilər.

Meymun ilində doğulan insanlar firavan gələcək qurmaq üçün həyatda bir dəfə verilən bu fürsətdən istifadə etməlidirlər. Bu dövrdə təkcə şöhrət deyil, həm də vəsait gələcək. Siz fürsətlərdən necə istifadə edəcəyinizi bilirsiniz, ona görə də kifayət qədər pulunuzun yoxluğundan narahat olmağa dəyməz. Astroloqlar impulsiv xərclərə əl atmaqdansa, vəsait toplamağı məsləhət görürlər. Qarşıdakı üç ildə təkcə karyeranızda deyil, həm də sevgidə şanslı olacaqsınız.

