Qanın vəzifəsi həm də toksin və zərərli maddələri daşıyır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən qanı təmizləyən sadə, dadlı resepti təqdim edir:

1 stəkan təmiz qaynanmamış soyuq su, 3 damcı yod, 1 qaşıq bal, 1 qaşıq alma sirkəsi qatılır.

Bu qarışım gündə 2 dəfə hər dəfə yarım stəkan içilir

Birincini səhər acqarına içib, saat 11-ə qədər yemək yemirsiz.

İkincini axşam 9-da içib heç nə qida qəbul etmirsiz. Kurs 1 ay.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.